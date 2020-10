Am Nürburgring fiebert man dem ersten Formel 1-Wochenende seit 2013 entgegen. Trotz Corona-Einschränkungen kehrt die Königsklasse nach sechs Jahren für den Großen Preis der Eifel zurück, den Michael Schumacher fünf Mal gewann - und in dessen Rahmen nun auch sein Sohn Mick sein Formel 1-Debüt geben soll. Die Betreiber der Rennstrecke und die Formel 1 mussten ein Gesundheits- und Hygienekonzepte vorlegen. Die Besucherzahl entlang des über fünf Kilometer langen Kurses ist auf maximal 20.000 beschränkt. "Ich freue mich total, dass sie wieder da sind. Klar, mit Corona ist alles doof. Und für mich ist es optimal. Jetzt habe ich die Woche noch Urlaub. Ich bin jetzt jeden Tag hier." "Ich finde es gut. Wir kommen nämlich Thüringen extra hierher." "Für die Region ist es eine Herausforderung, dass sie auch hier bleibt, die Formel 1." Dass die Atmosphäre in diesem Jahr natürlich dennoch eine andere sein wird, weiß auch Steffen Fischer, Leiter des Campingplatzes am Nürburgring. "Bei uns wird gefeiert, natürlich auch heftig. Und wir mussten uns jetzt, für diese Veranstaltung, haben wir natürlich alle Feiern abgesagt. Es gibt keine Live-Band, die bis in die Nacht spielt. 2013 war natürlich alles unbeschwert. Und heute, an einem Donnerstag, wäre unser Platz normalerweise, um die Zeit, fast voll gewesen." Und auch innerhalb der Teams zieht das Virus seine Runden. Am Donnerstag zeigte sich Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton besorgt über einen Fall innerhalb des Mercedes-Teams.

Mehr