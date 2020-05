Eine Gruppe von Ozeanographen traute ihren Augen kaum, als sie jüngst Zeugen dieses Phänomens am Meeresgrund wurden. Vor der Küste Nordost-Australiens zeichnete die Kamera ihres Tauchroboters in fast einem Kilometer Tiefe eine Art Tiefwasser-Wirbel auf, der eine deutliche Spur im Sand hinterließ. Die Forscher waren von zu Haus aus zugeschaltet, gewissermaßen aus dem Home-Office. Zunächst konnte sich keiner von ihnen einen Reim auf den "Unterwasser-Tornado" machen. Man sei sich nach wie vor nicht ganz sicher, was dort zu sehen gewesen sei und ob der Wirbel durch den Antrieb des Tauchroboters verursacht wurde, teilte der Direktor des Schmidt Ocean Institutes mit. Zeit für nähere Untersuchungen hatten die Ozeanographen nicht - der Wirbel löste sich schnell wieder auf.