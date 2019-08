Die Inselgruppe Spitzbergen liegt abgelegen in der eisigen Weite der Arktis - aber nicht weit genug, um Mikroplastikteilchen zu entkommen. Wissenschaftler des Alfred-Wegener-Instituts haben im Schnee auf Spitzbergen winzige Plastikpartikel nachweisen können - ebenso wie in Proben aus Helgoland, Bayern, Bremen und den Schweizer Alpen. In einem Fachartikel vermutet das Forschungsteam, dass die Kunststoffteilchen über die Atmosphäre transportiert werden. Schnee oder auch Regen können das Mikroplastik dann aus der Luft auswaschen. Dass Plastikmüll und Kunststoffabrieb im Meer landen und über Strömungen weit verteilt werden können, ist schon länger bekannt. Wie tiefgehend das Problem aber im wahrsten Sinne ist, hat ein US-geführtes Forschungsteam in der Nordwestpassage untersucht. Der Seeweg durch das Nordpolarmeer ist im Winter bislang von dickem Packeis bedeckt. Auf einer Scholle bohrte das Team um den Meeresforscher Brice Loose mehr als zwei Meter tief. "Wir dachten, wir bräuchten wahrscheinlich ein ordentliches Stück, also nahmen wir den ganzen Bohrkern und schmolzen ihn zu einer konzentrierten Lösung, um zu sehen, wie viel Kunststoff da drin ist. Aber dann war es so viel Plastik, dass man es mit bloßem Auge sehen konnte, all die Perlen und Fasern, die dort auf dem Boden des Behälters lagen." Sowohl das US-Team als auch die Forscher des Alfred-Wegener-Instituts beschäftigt jetzt die Frage, welche Folgen das Mikroplastik für Tiere und Menschen hat, wenn sie es aufnehmen. Über Wasser, Nahrung oder die Atemluft.