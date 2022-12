STORY: Es wäre ein gewaltiger Schritt für die Entwicklung einer neuen Form der Energie-Gewinnung. Laut Medienberichten ist es US-Forschern gelungen, einen Durchbruch auf dem Feld der Kernfusion zu erreichen. Das wäre ein historisches Ereignis. Demnach gelang es den Wissenschaftlern zum ersten Mal bei der Kernfusion mehr Energie zu gewinnen als zu verbrauchen. Davon sprechen unter anderem die Washington Post und die Financial Times. Die in Kalifornien erzielten Ergebnisse sollen in Kürze vorgestellt werden. Für die Experimente wurde die stärkste Laseranlage der Welt genutzt, um winzige Wasserstofftropfen in ein Millionen Grad heißes Plasma zu verwandeln. Dabei erhitzen viele Laserstrahlen das Innere eines wenige Millimeter großen Behälters. Die Technologie gilt als sauber und sicher. Allerdings müssen bei der Kernfusion Temperaturen von etlichen Millionen Grad Celsius erreicht werden. Und das macht die technische Nutzung der Kernfusion sehr schwierig.

