Am Donnerstagnachmittag trafen die Vertreter der Bundesregierung und der Koalition im Kanzleramt ein, um das umfangreichste Klimapaket auf den Weg bringen, das je in Deutschland beschlossen wurde. Um viele Punkte und Details soll bis Freitag noch gerungen werden. Nach Angaben aus Regierungs- und Koalitionskreisen sowie einem ersten Konzeptpapier zufolge soll die von der SPD geforderte CO2-Steuer vom Tisch sein. Stattdessen soll ein Handel mit CO2-Verschmutzungsrechten für Sprit, Heizöl und Gas eingeführt werden, der am Ende einen Anreiz für die Verbraucher zum CO2-Sparen geben soll. Ottmar Edenhofer vom Potsdam-Institut für Klimafolgensforschung sagte am Donnerstag im Reuters-Interview in Berlin: "Man könnte es als einen Erfolg bezeichnen, wenn morgen eine glaubwürdige Reform der CO2-Bepreisung auf den Tisch gelegt wird. Wenn das morgen nur ein wildes Durcheinander von Förderprogrammen ist und ein wildes Durcheinander von Subventionen, dann würde ich sagen: war es ein Misserfolg." Zu Beginn sollen zudem ein CO2-Höchst- und Mindestpreis eingeführt werden, die nicht allzu weit auseinanderliegen, um extreme Preisaufschläge an der Zapfsäule zu verhindern. Umgekehrt sollen die Aufschläge auch nicht zu niedrig sein, um das Verhalten der Verbraucher auch zu beeinflussen. "Der Einstiegspreise ist gar nicht so wichtig. Wir sagen: Der liegt irgendwo zwischen 35 und 50 Euro pro Tonne CO2. Viel wichtiger ist, dass sich die Politik verpflichtet, dass dieser Preis steigt. Er muss steigen, weil wir ansonsten die Minderungsverpflichtungen, die uns die europäische Ebene vorgibt, nicht erreichen können. Also muss die Politik auch ankündigen, mit welcher Geschwindigkeit der Preis steigen soll. Der wird dann irgendwann im Jahr 2030, so in der Größenordnung, bei 130 liegen müssen." Edenhofer berät die Bundesregierung in Klimafragen. Wenn er alleine das Klimapaket schnüren dürfte, würde es so machen: "Ich glaube, wir werden gut beraten, wenn wir jetzt die Energie-, die Stromsteuer absenken würden, wenn wir das Erneuerbare-Energien-Gesetz über die CO2-Einnahmen finanzieren würden. Das hätte echte Entlastungseffekte. Und wir sollten, aus meiner Sicht, die Förderprogramme in den Hintergrund treten lassen. Und die CO2-Bepreisung sehr viel stärker sukzessive in den Vordergrund ziehen." Wenn die Politik morgen die falschen Entscheidungen fälle, werden laut dem 58-Jährigen Strafzahlungen von drei bis sechs Milliarden Euro fällig. Deutschland hatte sich verpflichtet, eine Treibhausgas-Einsparung von 55 Prozent im Vergleich zu 1990 bis 2030 zu erreichen.