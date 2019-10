Die führenden Forschungsinstitute blicken skeptischer auf die deutsche Wirtschaft als noch im Frühjahr. Das Bruttoinlandsprodukt werde in diesem Jahr nur um 0,5 Prozent und 2020 um 1,1 Prozent zulegen, teilten die Institute am Mittwoch in ihrem Herbstgutachten mit. Im Frühjahr waren die Institute noch von einem Wachstum von 0,8 und 1,8 Prozent ausgegangen. Die Industrie befinde sich in der Rezession, ihre Produktion sei seit gut eineinhalb Jahren rückläufig, was maßgeblich für die konjunkturelle Schwäche sei, heißt es in dem Gutachten. Diese Flaute strahle allmählich auch auf unternehmensnahe Dienstleister aus. Angesichts der Konjunkturflaute empfehlen die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute der Bundesregierung, bei einer weiteren Abschwächung der Wirtschaft nicht länger am Ziel eines ausgeglichenen Haushalts festzuhalten. Anlass für konjunkturpolitischen Aktionismus bestehe aber nicht, sagte Claus Michelsen vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung Berlin: "Die gesamtwirtschaftliche Auslastung liegt derzeit immer noch über dem langjährigen Durchschnitt. Von einer tiefen Konjunkturkrise kann also trotz der rückläufigen Wirtschaftsleistung derzeit noch nicht gesprochen werden. Die Institute sehen daher augenblicklich keine Notwendigkeit für ein umfangreiches Konjunkturpaket wie es beispielsweise vor gut zehn Jahren in der Finanzkrise in Form einer Abwrackprämie umgesetzt wurde. Ein Festhalten an der schwarzen Null als Selbstzweck wäre allerdings grundfalsch. Dem Abschwung hinterher zu sparen, verschärft die Probleme." Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier sieht die Konjunktur in Deutschland trotz derzeitiger Schwäche nicht in einem kräftigen Abwärtsstrudel. Deutschland habe keine Konjunkturkrise, eine solche Krise drohe auch nicht. Die Diskussion um die "Schwarze Null" sei das falsche Thema zur falschen Zeit.