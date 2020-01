HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. Bundesforschungsministerin Anja Karlicek (CDU): "Das neuartige Corona-Virus erfüllt ja in Deutschland viele Menschen mit Sorge, und auch über Deutschland hinaus. Ich glaube, das ist ganz verständlich, wenn man sieht wie schnell die Zahlen steigen und wie viele mittlerweile betroffen sind, und kann ich an dieser Stelle trotzdem nur wieder sagen, wir müssen besonnen bleiben und wir werden uns ganz gezielt auf die wissenschaftlichen Fakten konzentrieren. (SCHNITT) International wird an verschiedenen Stellen mittlerweile jetzt an der Entwicklung eines Impfstoffs gegen das neuartige Coronavirus gearbeitet. Es gibt die internationale Impfstoffinitiative CEPI, die mit dem deutschen biopharmazeutischen Unternehmen CureVac zusammenarbeitet, um einen solchen Impfstoff jetzt zu entwickeln. Das ist aus meiner Sicht ein wichtiger Beitrag, einmal um auch zu signalisieren, dass wir da gut aufgestellt sind. Denn wenn wir diese Erkrankung eindämmen wollen, ist es gut, wenn wir in relativ kurzer Zeit auch einen Impfstoff entwickeln können. Relativ kurze Zeit bedeutet in diesem Fall, wir gehen davon aus, in wenigen Monaten. (SCHNITT) Entwicklungsexpertise trägt an dieser Stelle zur Bewältigung der Krise bei. Ich finde, das ist ein ermutigendes Zeichen, das sollten wir der Bevölkerung auch sagen und ich hoffe, dass jetzt eben in absehbarer Zeit gute Ergebnisse erzielt werden und dann können wir vielen Menschen eine Erwartungshaltung dann eben auch geben, dass wir helfen können und damit diesen Virus eindämmen können, herzlichen Dank."