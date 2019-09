Fortuna Düsseldorf plagt vor dem Nachbarschaftsduell gegen Borussia Mönchengladbach am Sonntag das Verletzungspech. Neben den ohnehin schon verhinderten Alfredo Morales, Marcel Sobottka und Aymane Barkok, fällt nach dem Training am Freitag nun auch Defensivspezialist Markus Suttner aus. Dafür hat Trainer Friedhelm Funkel wieder volle Auswahl in der Innenverteidigung. Alle vier gelernten Kräfte sind fit und einsatzbereit. Gegen die offensiv zuletzt harmlosen Fohlen könnte dies ein Vorteil sein. Gestern Abend kassierte das Team von Marco Rose eine 0:4-Heimniederlage in der Europa League. Fortuna-Trainer Friedhelm Funkel will davon aber nichts wissen: "Wir freuen uns total auf das Spiel. Wir wissen, dass das nach wie vor eine schwere Aufgabe ist. Die Gladbacher haben eine sehr, sehr gute Mannschaft. Das haben sie bisher auch in der Bundesliga unter Beweis gestellt. Unter einem neuen Trainer, anderes System, was immer besser greift. Da wird es immer mal Spiele geben wie gestern Abend, wo man dann halt auch mal nichts auf den Platz bringt. Wo man eben einfach schlecht ist. Das hat Wolfsburg ausgenutzt. Sie haben vier zu null gewonnen, aber bevor nachher die Frage kommt. Das hat überhaupt keinen Einfluss auf das Spiel am Sonntag." Funkel hatte Gladbach bereits im Heimspiel im März eine 1:3-Niederlage zugefügt. Am Sonntag haben die Fohlen Heimrecht, die mit ihrem neuen Trainer Marco Rose in der Offensive auf große, starke und schnelle Spieler setzen. Powerfußball am Niederrhein. Die Fans sind optimistisch: "Jan Sommer ist ein top Tormann hinten und im Sturm sind wir jetzt auch super aufgestellt. Im Enddefekt kommen ja auch wieder die Spieler zurück. Ich denke mal, wir haben schon eine starke Truppe. Werden wir sehen wie es gegen Düsseldorf ausgeht." "Ist immer wichtig. Derbys sind immer wichtig. Auch wenn es in Gladbach heißt, dass ist kein richtiges Derby. Aber für mich, ich wohne ja auch in Mönchengladbach, ist alles gut. Keine Feindschaft, gar nichts aber ein schönes Spiel hoffe ich." Derby, hin oder her. Gladbach wartet seit dem 26. Januar auf einen Heimsieg. Der Tabellensiebte hat in dieser Saison bisher nur auswärts gewonnen. Vielleicht klappt es ja am Sonntag gegen den Nachbarn.