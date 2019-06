Mit zusammengezimmerten Flößen versuchen diese Menschen, den Suchiate zu überqueren. Der Fluss markiert die Grenze zwischen Mexiko und Guatemala. Eine Etappe für zahlreiche Migranten aus Mittel- und Südamerika, die versuchen, zu Fuß in die USA zu kommen. Die illegale Einwanderung sorgt schon seit längerem für Streit zwischen den USA und Mexiko. In der vergangenen Woche hatte US-Präsident Donald Trump verkündet, man habe eine schriftliche Vereinbarung mit dem Nachbarn im Süden erzielt. Auf die angedrohten Strafzölle auf Warenimporte aus Mexiko wolle er daher verzichten, twitterte Trump. Kurz darauf drohte er aber erneut mit Zöllen, sollte die Einigung im mexikanischen Parlament keine Zustimmung finden. Am Dienstag verteidigte Trump seine Taktik. "Das hier ist der Deal, er ist ganz einfach, nur eine Seite einer sehr langen und sehr guten Vereinbarung, sowohl für die USA als auch für Mexiko. Ohne die Zölle hätten wir gar nichts, so wie bisher." Das Dokument, das Trump am Dienstag vor dem Weißen Haus vor Journalisten in die Luft hielt, umfasst offenbar auch einen regionalen Asylplan. Laut einer Kopie der Vereinbarung hat sich Mexiko dazu verpflichtet, seine Gesetze zu überprüfen und möglicherweise zu ändern. Demnach soll es einen "regionalen Ansatz" dabei geben, die "Last im Zusammenhang mit Anträgen auf Flüchtlingsstatus von Migranten zu teilen". Details sind bislang aber nicht bekannt. Mexiko war den USA in dem Streit entgegengekommen und hatte angekündigt, seine eigenen Grenzen stärker zu sichern, unter anderem durch 6000 Nationalgardisten an der Grenze zu Guatemala. Mexikos Verteidigungsminister und andere Offiziere trafen am Dienstag in der Grenzregion von Tapachula ein. Hinweise auf stärkere Kontrollen gab es jedoch noch nicht.