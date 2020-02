Dass der Prozess um Hollywood-Produzent Harvey Weinstein intime Details zum Vorschein bringen würde, war zu erwarten. Der in New York wegen Vergewaltigung angeklagte Weinstein sah sich am Dientag mit Nacktfotos von ihm selbst konfrontiert. Ein Gerichtszeichner fing die Fotos ein, als sie der Jury vorgelegt wurden. Die Anwälte Weinsteins hatten gegen das Zeigen der Fotos Einspruch erhoben, und gesagt, dass dies lediglich dazu diene, ihren Mandanten zu beschämen. Letzte Woche hatte eine der Klägerinnen, Jessica Mann, gesagt, als sie Weinstein zum ersten Mal gesehen habe, hätte er „keine Hoden gehabt". Für Beobachter des Prozesses war jedoch nicht auszumachen, ob die Fotos unter umständen vorgelegt wurden, um diese Aussage zu untergraben. Von offizieller Seite gab es hierzu zunächst keine Stellungnahme. Weinsteins Anwältin hatte die Klägerin Jessica Mann drei Stunden lang zu den Details ihrer Beziehung zu Weinstein ausgefragt, was abgebrochen wurde, als Mann in Weinkrämpfe verfiel. Am Dienstag sagte Mann diesbezüglich, sie kenne den Verlauf ihrer Beziehung zu Weinstein sehr genau, und sie wisse, dass es eine komplexe und schwierige Beziehung gewesen sei, doch das ändere nichts an der Tatsache, dass er sie vergewaltigt habe. Der 67-Weinstein beteuert seine Unschuld in den beiden Fällen, die in New York verhandelt werden. Sollte er in allen Punkten für schuldig befunden werden, droht ihm eine lebenslange Haft.