STORY: Stau am Bosporus. Zahlreiche Schiffe lagen in der Nacht zum Freitag auf Wartepositionen nördlich und südlich der Meerrenge. Grund war ein Frachter mit Mais aus der Ukraine der am Donnerstag nach einem Ruderausfall auf Grund gelaufen war und vorübergehend die Meerenge blockierte. Die 173 Meter lange "Lady Zehma" sei mittlerweile aber sicher an einen Ankerplatz geschleppt worden, erklärte das Gouverneursamt von Istanbul. Ein türkischer Staatssender teilte mit, dass der Verkehr in der Bosporusstraße wieder aufgenommen worden sei. Das für die ukrainischen See-Ausfuhren zuständige Koordinierungszentrum gab bekannt, das Schiff habe mit mehr als 3000 Tonnen Mais von Tschornomorsk nach Ravenna fahren sollen. Der Bosporus teilt Istanbul und verbindet das Schwarze Meer mit dem Marmarameer und darüber hinaus mit dem Mittelmeer. Laut einem Zeugen und dem Wirtschaftsdatenanbieter Refinitiv befand sich der Bug des Schiffes zum Zeitpunkt der Grundberührung etwa 150 Meter vom Ufer entfernt.

