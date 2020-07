Gibt es in hessischen Behörden ein rechtsextremes Netzwerk? Der Innenausschuss des Landtages von Hessen hat am Dienstag in Wiesbaden zu der Affäre um rechtsextreme Drohschreiben getagt. Innenminister Peter Beuth (CDU) wurde in der Sondersitzung befragt. Die Opposition wirft Beuth als dem Chef der hessischen Sicherheitsbehörden "katastrophales Krisenmanagement" vor. Vertreter von SPD, FDP und Linkspartei brachten dringende Berichtsanträge ein, mit Fragen über die Drohschreiben und Bezüge zu Behörden und Behördendaten. Sie wollten Fragen stellen über mögliche Zusammenhänge zu anderen Drohschreiben und zur Einschätzung über etwaige rechte Netzwerke innerhalb der hessischen Behörden. Todesdrohungen wurden dieses Jahr unter anderem an die Linken-Politikerinnen Janine Wissler, Anne Helm und Martina Renner geschickt. Die Drohmails waren mit "NSU 2.0" unterzeichnet. Bereits 2018 hatte eine Frankfurter NSU-Opfer-Anwältin mehrere Drohschreiben erhalten, die mit "NSU 2.0" unterschrieben waren. Diese Anwältin hatte im Münchner Prozess um die rechtsextremen Morde des "Nationalsozialistischen Untergrunds" (NSU) Opferfamilien als Nebenklägerin vertreten. Vor dem Versenden der Mails waren persönliche Daten der Frauen an hessischen Polizeicomputern abgefragt worden. Es besteht auch daher der Verdacht, es könnte in Hessen ein Netzwerk rechtsextremer Beamter geben.