Es war die erste formelle Pressekonferenz, seitdem US-Präsident Joe Biden im Amt ist. Und das waren immerhin schon 64 Tage als Biden am Donnerstag vor die Journalisten ging. Entsprechend viele Fragen hatten die Journalisten, es wurden alle möglichen Themen angesprochen. Ein Schwerpunkt war dabei die Einwanderungspolitik: "Ich sollte geschmeichelt sein, wenn die Leute kommen, weil ich ein netter Typ bin. Dass sie kommen, wie behauptet wird, weil ich ein angenehmer Mann bin. Dass sie kommen, weil sie wissen, dass Biden ein netter Mensch ist. Tatsächlich ist es aber so, dass sich nichts geändert hat." Außenpolitisch räumte der Präsident ein, bis zum 1. Mai nicht alle Truppen aus Afghanistan abziehen zu können. Interessant war auch, was er über Chinas Präsident Xi zu sagen hatte: "Ich habe Stunde um Stunde mit ihm und den Übersetzern zusammen verbracht. Dabei sind wir sehr ins Detail gegangen. Er hat keinen einzigen demokratischen Knochen in seinem Körper. Aber er ist ein schlauer Kerl. Er ist einer von denen, die wie Putin glauben, dass die Zukunft in der Autokratie liegt. Und dass die Demokratie in einer immer komplexeren Welt nicht funktioniert." Biden bemühte sich, im Gespräch mit den Journalisten locker aber auch verbindlich zu wirken. Nicht immer gelang ihm das. So gab es Momente, in denen er den Faden verlor. Als man ihn allerdings nach Donald Trump fragte und seinen eigenen Plänen, erneut als Präsident anzutreten, war er wieder voll auf der Höhe. "Mein Vorgänger hatte es nötig. Mein Gott, wie ich ihn vermisse. Die Antwort ist ja. Ich plane erneut anzutreten. Das ist meine Erwartung."

