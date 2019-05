Bevor es in Brüssel in Sachen neuer Präsident der EU-Kommission so richtig ernst wird, meldete sich Bundeskanzlerin Angela Merkel am Montagabend in Berlin zu Wort. Die Parteien der großen Koalition sind laut Merkel für das Spitzenkandidaten-Prinzip. Danach soll nur Chef der Brüsseler Behörde werden, wer zuvor Spitzenkandidat bei der Europawahl war. "Und diese Position werden wir auch einbringen, der Europäische Rat berücksichtigt den Ausgang der Wahl, so steht es im Lissaboner Vertrag. Wir wollen, dass wir möglichst zügig eine Lösung finden, denn das Europäische Parlament wird dann ja Anfang Juli zusammentreten. Und es wäre natürlich wünschenswert, wenn zu diesem Zeitpunkt bereits ein Vorschlag des Europäischen Rates vorliegen würde und damit die Personalbesetzungen sehr schnell erfolgen können. Denn eins ist auch klar, wir müssen handlungsfähig sein in der Europäischen Union." Die größten Hoffnungen auf das Amt des Kommissionspräsidenten macht sich der Chef der Konservativen im Abgeordnetenhaus, der Deutsche Manfred Weber. Er benötigt für den Schritt allerdings die Stimmen anderer Parteien. Als aussichtsreiche Kandidaten gelten aber auch der SPE-Spitzenkandidat Frans Timmermans und die EU-Kommissarin Margrethe Vestager von den Liberalen. Am Dienstagabend schalten sich in die Job-Debatte die EU-Staats- und Regierungschefs ein. Sie kommen zu einem Gipfel zusammen.