Einer der ganz großen Stars des FC Bayern München hat am Dienstag offiziell seinen Abschied vom FC Bayern bekanntgeben - Franck Ribery, hier Archivbilder von seiner Ankunft in München vor rund zwölf Jahren. Passanten in München machten ihre Wertschätzung für den Offensivspieler aus Frankreich deutlich: O-Ton: "Er ist ein Stück Geschichte, nicht mehr wegzudiskutieren, guter Mann. Viel gearbeitet. Und jetzt sei ihm der Ruhestand gegönnt." O-Ton: "Leidenschaft. Freude am Fußball. Spaß genial - ist jetzt zwölf Jahre hier. Für einen Fußballer, der über eine lange Zeit beim gleichen Verein spielt, finde ich das sensationell. Ein Herz für den Verein. Und für die ganzen Kollegen, Kameraden. Sensationell." O-Ton: "Er hat es ziemlich gut geprägt das Ganze. Wenn man so schaut, auch wenn er immer wieder mal verletzt war. Authentischer Spieler also, ganz genial, denke ich mal. Meiner Meinung nach genauso wie Arjen Robben. Solche super Spieler musst Du erstmal wieder finden." Für Franck Ribery und Arjen Robben soll es laut FC Bayern im kommenden Jahr ein offizielles Abschiedsspiel geben.