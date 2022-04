STORY: Die Vorfreude auf das Viertelfinal-Hinspiel in der Europa League ist riesig, in Frankfurt. Klar, denn es geht gegen niemand Geringeren als den FC Barcelona. Gegen den vielfachen Champions League-Gewinner zu bestehen, wird indes auch in der Europa League kein einfaches Unterfangen. Man gehe nicht allein mit dem Gedanken in dieses Spiel, wie man allein Barcelonas Offensive stoppen könne, sagt Trainer Oliver Glasner. Ob die Stimmung den Frankfurtern einen Extra Schub verleihen kann? O-TON TRAINER OLIVER GLASNER "Ich denke, der gesamte Verein, die Mannschaft und auch die Stadt, die Fans haben sich auch dieses Spiel jetzt verdient. Wir spielen bisher eine hervorragende Europa League Saison, bisher noch ungeschlagen. Und deswegen hoffen wir, dass es noch nicht zu Ende ist. Jetzt im Viertelfinale." O-TON KAPITAN SEBASTIAN RODE "Ja, das stimmt. Die Euphorie ist riesig um das Spiel herum. Es gilt da kühlen Kopf zu bewahren. Gerade für viele neue Spieler ist es jetzt morgen noch mal eins mehr sein von der Stimmung her. Wir gehen davon aus, dass sich die Fans auch noch was ausgedacht haben, so wie es in den letzten Jahren immer war. Und da gilt es natürlich natürlich die Motivation, Euphorie hochzuhalten. Aber nicht irgendwie dumm in Zweikämpfen übermotiviert reinzugehen." Frankfurt empfängt Barca am Donnerstag um 21.00 Uhr.

