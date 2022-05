STORY: Zugegeben, es ist noch etwas hin. Aber trotzdem steigt bereits die Spannung und die Vorfreude wächst. Eintracht Frankfurt steht am Mittwoch, den 18. Mai im Finale der Europa League gegen die Glasgow Rangers. Nach Erfolgen unter anderem gegen und FC Barcelona sowie West Ham United setzt der Trainer Oliver Glasner auf Gelassenheit und Spielfreude, wie er auf einer Pressekonferenz am Donnerstag in Frankfurt betonte: "Und so möchte ich, dass wir das angehen, dass wir uns freuen darauf. Aber dass wir jetzt nicht - natürlich ist es ein Riesenspiel - aber jetzt nicht noch größer machen und uns dann vielleicht verkrampfen und sagen: 'Jetzt müssen wir das und müssen das und das.' Nein, es geht darum, unsere Stärken auf den Platz zu bekommen, unseren Spirit auf den Platz zu bekommen und den mit aller Leidenschaft und Begeisterung auf dem Platz zu zeigen." Nur ein Spiel trennt die Hessen von einem europäischen Titel. Der Gegner im Endspiel, die Glasgow Rangers, haben allerdings immerhin bereits Bundesliga-Topvereine wie Dortmund und Leipzig aus dem Wettbewerb gekickt. Man kann also eine spannende Partie erwarten, am Mittwochabend um 21 Uhr im spanischen Sevilla.

