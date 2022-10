STORY: Höhepunkt für alle Literaturfreunde. Nachdem die Frankfurter Buchmesse aufgrund der Corona-Pandemie zwei Jahre lang nur mit teilweise starken Einschränkungen stattfinden konnte, dürfen sich Kultur- und Literaturbegeisterte nun wieder auf eine Präsenz-Veranstaltung wie vor der Pandemie freuen. Von Mittwoch bis Sonntag wird die Messe für die Besucher aus aller Welt ihre Türen öffnen. Während erst nur Fachpublikum zugelassen ist, darf ab Freitag dann aber jeder aufs Messegelände. Der Direktor der Frankfurter Buchmesse, Jürgen Boos, freut sich, dass in diesem Jahr wieder ein breites Spektrum präsentiert werden kann. O-TON DIREKTOR DER FRANKFURTER BUCHMESSE JÜRGEN BOOS: „Es ist die ganze Bandbreite, was Literatur zu bieten hat, also vom Kochbuch, Kinderbuch, Cosplay, TikTok, alles, was auf irgendeine Art Geschichten erzählt, ist hier auf der Frankfurter Buchmesse. Wir haben tolle Autorinnen hier, international, glaube ich, die die angesagtesten Leute sind, der Buchpreisträger von gestern Abend.” Erwartet werden unter anderem Gästen wie die Klimaaktivistin Luisa Neubauer oder der frisch mit dem deutschen Buchpreis ausgezeichnete Kim de l’Horizon. Die Frankfurter Buchmesse ist die größte Fachmesse für das internationale Verlagswesen und existiert seit 1949. Gastland ist in diesem Jahr Spanien. Und das spanische Königspaar ist auch schon in Deutschland angekommen.

Mehr