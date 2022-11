STORY: Frankfurts Bürgerinnen und Bürger haben entschieden: Peter Feldmann, Oberbürgermeister der Mainmetropole, ist abgewählt. In einem Bürgerentscheid sprachen sich laut vorläufigen Daten der Stadt rund 95 Prozent der Wählerinnen und Wähler dafür aus, den SPD-Politiker nach Skandalen und einem laufenden Gerichtsverfahren wegen Korruption abzusetzen. Die Abstimmungsbeteiligung lag den Angaben zufolge bei 41,9 Prozent. Damit wurde das nötige Quorum von 30 Prozent der Wahlberechtigten erreicht. Feldmann gestand noch am Sonntag seine Niederlage ein. Der Abend habe nicht das gewünschte Ergebnis gebracht, sagte er. "Das ist so, aber es ist Politik und es ist Demokratie. Und das Gute bei Demokratie ist: Es geht mal die eine, mal in die andere Richtung. Und heute ging es mal in die eine Richtung." Vor dem Frankfurter Römer feierten Bürgerinnen und Bürger die Entscheidung. "Wir sind froh, dass Feldmann abgewählt ist, dass eine so große Beteiligung der Frankfurter Bürger da war. Und wir hoffen, dass jetzt die Stadt in eine Zukunft geht, wo man sich wieder nicht schämen muss für diese Stadt. Wir mussten uns schämen für unseren Oberbürgermeister. Und dieser Zustand ist jetzt beendet worden." Feldmann stand seit Monaten politisch unter Dauerfeuer. Rücktrittsforderungen auch seiner eigenen Partei hatte der SPD-Politiker zurückgewiesen. Nun haben die Bürgerinnen und Bürger entschieden. Wenn das amtliche Endergebnis am Freitag vorliegt, will Feldmann seinen Schreibtisch im Frankfurter Römer räumen.

Mehr