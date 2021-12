Angesichts der Ausbreitung der hoch ansteckenden Corona-Variante Omikron warnt die französische Regierung vor einem massiven Anstieg der Neuinfektionen. Schon bald könnte es in Frankreich auf rund 100.000 Neuinfektionen täglich hochgehen von derzeit rund 70.000 neuen Fällen am Tag, sagt Gesundheitsminister Olivier Veran dem Sender BFM TV. Omikron werde schon Anfang Januar die dominierende Virus-Variante sein. "Wir müssen etwas verstehen: Wenn sich die Delta-Variante verdoppelt, bedeutet das eine Verdoppelung der Zahl der Erkrankten innerhalb von 12 Tagen. Die Omicron-Variante befindet sich im südlichen Afrika, in Dänemark, in England, in Frankreich, in den USA, sie ist überall verbreitet und vermehrt sich alle zwei bis drei Tage. Wenn es 20 Prozent auf nationaler Ebene sind, bedeutet das, dass es vor zwei Tagen 10 Prozent waren, vor einem Tag 5 Prozent, was sich mit dem Beginn der Omicron-Welle deckt. Das würde bedeuten, dass wir in zwei Tagen bei 35-40 Prozent sind, und in vier bis fünf Tagen, kurz nach Weihnachten, wäre es aller Wahrscheinlichkeit nach die Mehrheitsvariante in unserem Land." Die Regierung plane allerdings vorerst keine neuen Beschränkungen. Sie setze auf ein forciertes Tempo bei den Auffrischimpfungen, um das Virus in Schach zu halten. "Das Ziel ist nicht, die Geschwindigkeit der Ausbreitung des Virus zu verringern, da die Variante zu ansteckend ist. Das Ziel ist es, das Risiko zu begrenzen, dass schwere Fälle die Krankenhäuser überschwemmen", sagte Veran.

Mehr