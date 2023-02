STORY: Tödlicher Angriff im äußersten Südwesten Frankreichs. In Saint-Jean-de-Luz an der Grenze zu Spanien hat ein 16-jähriger Schüler am Mittwoch seine etwa 50jährige Lehrerin erstochen. Das hat die Staatsanwaltschaft von Bayonne bestätigt. Der Vorfall ereignete sich an einem römisch-katholischen Gymnasium. Der Schüler, der von der Polizei verhaftet wurde, sagte einem Kollegen der Frau , er sei besessen und habe Stimmen gehört, die ihm befohlen hätten, die Lehrerin anzugreifen, so mit den Ermittlungen vertraute Kreise. Ein terroristisches Motiv wurde zunächst ausgeschlossen. "Zum jetzigen Zeitpunkt sollten keine voreiligen Schlüsse gezogen werden", so der französische Bildungsminister Pap Ndiaye vor Ort. Augenzeugen berichteten, der Schüler sei mitten im Unterricht aufgestanden und zur Tür gelaufen. Dann habe er sich umgedreht und auf die Lehrerin eingestochen. Der Jugendliche habe dann seine Waffen ruhig abgegeben.

