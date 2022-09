STORY: Viele Reisende auf dem Flughafen Paris-Orly machten lange Gesichter. Denn ein Streik der Fluglotsen hat am Freitag den Flugverkehr stark gestört. Air France hatte schon im Vorfeld des Streiks die Hälfte der geplanten Strecken gestrichen, vor allem auf kurzen und mittleren Strecken. Betroffene Passagiere könnten sich das Geld zurückerstatten lassen oder ohne zusätzliche Gebühren umbuchen, teilte Air France mit. Doch dabei hatten viele große Probleme: "Es ist ein bisschen stressig, wir müssen schnell eine Lösung finden, denn wir werden in einem anderen Hotel an einem anderen Ort erwartet. Abgesehen davon, dass es stressig ist, ist es auch ein bisschen ärgerlich, denn uns wurde gesagt, dass es wegen des Streiks ist. Es ist nicht die Schuld der Fluggesellschaften, wir verstehen, dass es wegen des Streiks ist." "Sie wollen eine Lohnerhöhung, das ist es, ich verstehe sie, aber sie sollten den Streik auf eine andere Art und Weise durchführen." Auch Deutschland war von dem Streik betroffen. Es wurde angekündigt, dass etwa jeder zweite Flug von und nach Deutschland wegfallen werde. Die irische Fluggesellschaft Ryanair strich am Freitag insgesamt 420 Flüge. Von der Maßnahme seien 80.000 Passagiere betroffen, teilte die Fluggesellschaft mit. Eine Fluglotsengewerkschaft hatte zu dem Streik aufgerufen, um Forderungen nach höheren Gehältern und der Einstellung zusätzlicher Fachkräfte Nachdruck zu verleihen.

