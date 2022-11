STORY: Für den arktischen Schnabelwal, der am Montag in Nordfrankreich gestrandet war, kam jede Rettung zu spät. Jerome Gressier, Spezialist einer nationalen Nichtregierungsorganisation, die solche Fälle untersucht: "Personen, die am Strand spazieren gingen, haben den Wal am Morgen entdeckt und er war noch am Leben. Als die Rettungsmaßnahmen eingeleitet wurden, kam auch die Flut und die Wellen rissen ihn hin und her. Nun ist verstorben." Der fast 7,5 Meter lange Meeressäuger wurde in der Nähe von Calais entdeckt. Nach Aussage des Spezialisten Gressier sind solche Vorfälle jedoch eher selten im Vergleich zu Robben oder Schweinswalen, die leblos am Stand auftauchen. Fachleute wollen den toten Wal nun genauer untersuchen.

