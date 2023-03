STORY: Im Westen Frankreichs kam es am Samstag zu schweren Zusammenstößen zwischen der Polizei und Tausenden Demonstranten, die sich gegen den Bau eines großen Wasserreservoirs für die Bewässerung der Landwirtschaft in Sainte-Soline wehren. Polizei-Fahrzeuge gingen in Flammen auf und Demonstranten bewarfen die Sicherheitskräfte mit Gegenständen. Die Proteste in der ländlichen Gegend fanden unter Missachtung eines Versammlungsverbotes statt. Nach Angaben der Regierung waren rund 3.000 Beamte im Einsatz. Die Kritiker des Wasserreservoirs argumentieren, dass es überdimensioniert sei und nur Großbetriebe begünstige. Während Befürworter sagen, dass künstliche Wasserreservoirs eine Möglichkeit sind, Wasser effizient zu nutzen, wenn es gebraucht wird.

