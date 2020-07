Masken werden in verschärfter Form zur Pflicht: In Frankreich ist es seit Montag grundsätzlich geboten, in geschlossenen öffentlichen Räumen Mund und Nase zu bedecken. Das gilt in Geschäften aller Art, also in Einkaufszentren, in Buchläden oder in Lebensmittel-Supermärkten. Auch in Banken, Fitnessstudios und Orten der Religionsausübung ist eine Maske nun Pflicht. Erklärtes Ziel der neuen Regeln ist es, eine zweite Welle der Corona-Virus-Pandemie in Frankreich zu verhindern. In Frankreich als einem Geburtsland der bürgerlichen Grundfreiheiten scheinen die allermeisten Menschen die Maskenpflicht fraglos und klaglos zu akzeptieren. Die Regeln werden weitestgehend eingehalten. Bei Verstößen drohen Strafen in Höhe von umgerechnet etwa 135 Euro, und auch darüber gibt es kaum Diskussionen. Die Regierung Frankreichs hat die Regel-Verschärfung beschleunigt, denn obwohl derzeit die Covid19-Erkrankung in Frankreich generell unter Kontrolle scheint, gibt es immer wieder lokale Ausbrüche der Pandemie. In Frankreich wurden in der vergangenen Woche laut Medienberichten insgesamt fast 4000 Neu-Infektionen gemeldet, deutlich mehr als in Deutschland. Insgesamt werden in Frankreich offiziell mehr als 30000 Tote in Verbindung mit Covid-19 gezählt, das sind mehr als in Spanien und fast so viele wie in Italien.