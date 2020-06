Frankreich hat mitgeteilt, dass seine Streitkräfte Al-Kaidas Nordafrikachef Abdelmalek Droukdel getötet haben. Er gilt als Schlüsselfigur des islamistischen Terrorismus und wurde seit mehr als sieben Jahren verfolgt. In Mali hätten französischen Soldaten nun zuschlagen können, wie Frankreichs Verteidigungsministerin Florence Parly am Freitag auf Twitter schrieb. Vor sechs Monaten hatten Frankreich und mehrere afrikanische Staaten der Region ihre Einsatzkräfte gebündelt, um gegen staatlich unterstützte Kämpfer an den Grenzen von Niger, Mali und Burkina Faso vorzugehen. Parly zufolge hatten die französischen Truppen bereits am 19. Mai auch Mohamed el Mrabat festgesetzt. Er ist Mitglied des IS in der Region. Kritiker hatten Frankreich immer wieder vorgeworfen, die Lage in der Region Nordafrikas eher zu destabilisieren.