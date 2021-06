Frankreich hat Deutschland im ersten EM-Spiel mit 1:0 besiegt. Damit hat Deutschland zum ersten Mal zum Auftakt einer Europameisterschaft verloren. Die DFB-Elf zeigte gegen die Franzosen einen couragierten Auftritt, lag nach einem unglücklichen Eigentor von Innenverteidiger Matts Hummels in der 20. Minute aber bereits früh zurück. Vor 14.000 Zuschauern in der Münchner Allianz-Arena lauerte die 'Equipe Tricolore' auf Fehler der Deutschen und überließ der Elf von Joachim Löw während der meisten Zeit des Spiels den Ballbesitz. Diese Taktik ging gut auf, denn die Deutschen kamen nur selten durch die kompakte Abwehr der Franzosen. Die Nadelstiche von Mbappe, Benzema und Co. wirkten, denn der Ball sollte noch zwei weitere Male seinen Weg in das Netz von Manuel Neuer finden, in beiden Fällen entschieden die Referees auf Abseits. Glück für die Deutschen, am Ende reichte es aber nicht mehr für ein Tor. Französische Fans nach dem Spiel: "Das beste Team hat an diesem Abend war Frankreich, wir haben 1:0 gegen Deutschland gewonnen." "Es war fantastisch. Ich bin sehr glücklich gewesen im Stadion. Wir haben gewonnen, das ist das wichtigste. Die drei Punkte sind das wichtigste. "Wir waren das bessere Team, denke ich. Ich war sehr enttäuscht, die Deutschen haben nicht so viel getan." "Deutschland hat gut gespielt. Aber ich denke, Frankreich war technisch und taktisch besser, auch wenn es erst das erste Spiel gewesen ist. Sie haben den Deutschen eine Menge Ärger bereitet. Ich denke, wir hätten auch 2 oder 3 zu 0 gewinnen können." Ein Blick in einen Münchner Biergarten. Die Hoffnung starb zuletzt bei den Fans. Immer wieder gab es Situationen, die den ein oder anderen verzweifeln ließ. Wie sahen die Zuschauer die zuletzt viel kritisierte deutsche Elf? "Ich denke, es war ein positiver Auftakt für's Turnier. Deutschland hat gut gespielt, vor allem in der zweiten Halbzeit. Da waren wir eigentlich überlegen aus meiner Sicht, den größten Ballbesitz gehabt." "Zweite Halbzeit war gut, fand ich, ja war wirklich gut. Gereicht hat es nicht aber man muss nach vorne schauen, oder?" "Hoffentlich wir spielen besser in dem nächsten Spiel." "Es war schade, dass es so wenig Torgelegenheiten gab, aber ich glaube, das nächste Spiel wird besser gegen Portugal, das wird wichtig. Und vor allem wird es spannend, wie Portugal gegen Frankreich spielt, das wird für unsere Gruppe sehr entscheidend sein." Portugal führt die Gruppe mit drei Punkten und einer Tordifferenz von +3 an. Frankreich mit ebenfalls drei Zählern auf Platz zwei, dahinter die beiden punktlosen Teams Deutschland und Ungarn.

