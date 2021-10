Riesenjubel in der Nacht zu Montag bei Frankreichs Fußball-Fans: Sie feierten in Mailand nach dem Sieg der Männer-Mannschaft im Finale der Nations League. Im San-Siro-Stadion hier hatte Frankreichs Team durch Tore von Karim Benzema und Kylian Mbappe mit 2:1 gegen Spanien gewonnen: O-Ton: Unglaublich. Am Anfang hatten wir wirklich Angst, Spanien hat dominiert. Wir waren im Stadion. Wir haben gesehen, wie der Ball an die Latte ging. Wir hatten Angst, das Spiel zu verlieren, und dann, Karim Benzema, kann ich da nur sagen." O-Ton: "Es war ein schönes Spiel, beide Mannschaften haben sehr gut gespielt. Wie wir erwartet hatten, hat Spanien dominiert. In der ersten Halbzeit spielten sie ein bisschen riskant, sie haben mit der ersten Chance ein Tor geschossen. Dann schießt Benzema dieses schöne Tor, das Frankreich wieder in die Spur bringt, und dann ein kleines Tor von Mbappe, um das zu feiern, obwohl er einige Chancen vergeben hat. Das Ergebnis ist da, wir sind glücklich damit." O-Ton: "Ich denke, Karim Benzema hatte eine großartige Saison. Er hat in diesem Spiel gezeigt, dass er der Boss ist, dass der Ballon d'Or ihm gehört. Er hat alles gemacht, er hat Tore geschossen, er hat provoziert, er hat verteidigt, er hat angegriffen. Er hat die Mannschaft zum Sieg in der Nations League geführt." O-Ton: "Wir sind sehr glücklich. Frankreich hat gewonnen. Danke, Benzema. Danke, Trainer Didier Deschamps. Danke Griezmann. Danke Mbappe. Lang lebe Frankreich" Es war überhaupt erst das zweite Finale der Nations League - die erste Auflage hatte vor zwei Jahren noch Portugal gewonnen. Diesmal also siegte Weltmeister Frankreich.

