Das größte mobile Riesenrad der Welt heißt Hi Sky und steht in München, sagt das Rekord-Institut für Deutschland. Einige Tonnen Stahl und 27 Glasgondeln hindern Extremsportler Franz Müllner aber nicht daran, es aus eigener Kraft in Gang zu setzen. Der Österreicher brach am Donnerstag laut dem Institut einen Weltrekord. Für das "höchste gezogene Gewicht beim Riesenrad-Drehen mit Muskelkraft". Müllner sagte im Anschluss, ein Schmerz sei es gewesen von der ersten bis zur letzten Sekunde. "Man muss es in Bewegung setzen. wenn du es wegbringst, dann geht's. Und das ist auch das Schwierige dabei. Ich brauche 100, 110 Prozent beim Wegziehen. Und wenn ich stehenbleibe, habe ich keine zweite Chance. Beim ersten Mal musst du es wegziehen. Sonst hast du keine Chance mehr. " Im Anschluss erhielt der Extremsportler seine Rekordurkunde. Müllner nennt sich selbst "The Austrian Rock". Nach eigenen Angaben hat er schon viele Rekorde aufgestellt. Unter anderem im Rollen von Bratpfannen, im Bierfass-Stemmen oder im Zertrümmern von Bierdosen am Bauch. 2014 soll er laut eigener Internetseite eine Boeing 777 gezogen haben.