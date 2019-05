Einen Tag nach dem Bombenanschlag in Lyon ist der mutmaßliche Attentäter weiter auf der Flucht. Die französische Anti-Terror-Staatsanwaltschaft teilte am Samstag mit, es gebe bislang kein Bekennerschreiben. Die Polizei fahndet nach einem Verdächtigen, der kurz vor der Detonation einen mit Schrauben und Metallkugeln gefüllten Koffer oder Beutel deponiert hatte. Die Person sei offenbar mit einem Fahrrad zum Tatort gefahren und habe ihr Gesicht durch eine Kapuze, eine Sonnenbrille und einen Schal verhüllt, so die Ermittler. Die Fahndung laufe auf Hochtouren. Man werde dem Täter keine Ruhe lassen, bis er verhaftet sei. Am Freitag war in Lyon eine Bombe explodiert, durch die 13 Menschen verletzt wurden. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sprach von einem "Angriff".