In der Ortschaft Compiegne, im Norden von Paris, ist es am Montag zu einer Auseinandersetzung zwischen Schülern und der Polizei gekommen. Auf Social Media Videos war zu sehen, wie Jugendliche einen Polizeiwagen vor dem Lycee Mireille Grenet umzingelten und versuchten, umzuwerfen. Der Ärger der Jugendlichen gründet darauf, dass die Schulen aktuell geöffnet sind, während sich der Rest des Landes wegen der aktuellen Pandemielage in einem neuerlichen Lockdown befindet. Die Polizei meldete vier Festnahmen und verurteilte die Gewalt der Schüler. Schon in der vorangegangenen Woche hatte es in Frankreich mehrere Proteste von Schülern und teils von Lehrern gegeben, die fürchten sich im laufenden Schulbetrieb einem Ansteckungsrisiko auszusetzen. In einer Schule in Paris hatte die Polizei Tränengas gegen Schüler eingesetzt, die gegen ungenügende Hygienevorrichtungen an ihrer Schule protestiert hatten. Die Gewerkschaft der Lehrer hat für den 10. November einen landesweiten Streik angekündigt.

