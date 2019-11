Bei dem Zusammenstoß zweier Militärhubschrauber im westafrikanischen Mali sind 13 französische Soldaten getötet worden. Die beiden Helikopter waren offenbar im Kampf gegen Dschihadisten im Einsatz. Sie seien als Verstärkung zu einem Einsatz gerufen worden, hieß es in einem Statement der Armee. Verteidigungsministerin Florence Parly erklärte, die Maschinen seien während eines Fluges miteinander kollidiert: "Nachdem die Kämpfe mit den Dschihadisten begonnen hatten, kollidierten der Tiger und der Cougar. In tiefer Trauer und Mitgefühl müssen wir den Tod der 13 Soldaten an Bord hinnehmen. 13 außergewöhnliche Soldaten. 13 Helden, die für Frankreich ihr Leben ließen." Frankreich hat mehr 4500 Soldaten in der Sahel-Region stationiert. Sie kämpfen gegen aufständische Islamisten. In Mali ist im Rahmen des UN-Friedenseinsatzes Minusma seit 2013 auch die Bundeswehr mit rund 1000 Soldaten im Einsatz.