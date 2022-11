STORY: Der vierfach amputierte Theo Curin hat geradezu Unglaubliches geschafft. In neun Stunden schwamm der Franzose kürzlich erfolgreich den 57 Kilometer langen Santa Fe-Coronda-Marathon in Argentinien. Auf dem letzten Abschnitt wurde er begleitet von vielen Fans. Und kaum am Ziel angekommen, ließ er seinen Emotionen freien Lauf: "Ehrlich gesagt, musste ich mittendrin etwas pausieren, weil mein Rücken so weh tat, denn im Fluss war eine starke Gegenströmung. Es fing an, wirklich sehr weh zu tun. Ein Schmerz, der nicht muskulär war. Ich muss meinem Trainer Stephane danken. Denn durch seine Unterstützung habe ich nicht aufgegeben. Ich hätte es fast nicht geschafft." Der 22-jährige Ausnahmeathlet, dessen Gliedmaßen im Alter von sechs Jahren aufgrund einer schweren Meningitis amputiert wurden, konnte schon häufiger mit sportlichen Glanzleistungen auf sich aufmerksam machen. Unter anderem gewann er bereits zweimal über 200 Meter Freistil die Weltmeisterschaft und durchquerte den Titicacasee in voller Länge. Und das waren, sage und schreibe 122 Kilometer von Bolivien nach Peru.

