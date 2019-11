Nicht überall wird das so heiß ersehnte Wein-Fass wie in Lyon durch die Straßen gerollt und der Anstich des Beaujolais Nouveau derart zelebriert. Doch mehr oder weniger in ganz Frankreich ist der Genuss der ersten Gläser bzw. Flaschen, immer am dritten Donnerstag im November, etwas Besonderes. Auch in der Hauptstadt genossen sie beim Mittagessen die frischen Tropfen, die, so ein Gast, recht risikofrei daherkämen. "Wir feiern den Beaujolais jedes Jahr, weil wir immer wieder erstaunliche Weine entdecken. Den trinkt man auch ohne Durst, Liter davon, ganz ohne Kopfschmerzen." Der Gastwirt weiß den Hype um den Rebensaft erst recht zu schätzen. "Dafür kommen viel mehr Leute. Wir verdienen daran, ein guter Tag für uns!" Weniger gut für französische Produzenten und Händler war der Tag vor rund einem Monat, an dem die USA Strafzölle in Höhe von 25 Prozent auf zahlreiche Produkte aus Europa erließen, darunter auch französischer Wein. Viele sorgten sich um mögliche Gewinneinbrüche. Im vergangenen Jahr haben die USA mehr als 13.300 Hektoliter Beaujolais eingeführt und damit immerhin 15 Prozent von dessen gesamten Exporten.