Bei Angriffen auf die Polizei in der nordirischen Stadt Londonderry ist eine Frau getötet worden. Die tödlichen Schüsse auf die 29-Jährige würden als terroristischer Vorfall angesehen, teilte die Polizei in der Nacht auf Freitag mit. Eine Mordermittlung sei eingeleitet worden. Zuvor war es in einem Stadtteil, der als Hochburg irischer Nationalisten gilt, zu gewaltsamen Ausschreitungen gekommen. Polizeifahrzeuge wurden Augenzeugen zufolge mit Brandbomben, Steinen, Flaschen und Feuerwerkskörpern attackiert. "In der vergangenen Nacht hat die Polizei von Nordirland Hausdurchsuchungen hier in der Stadt durchgeführt. Wir hatten Grund zur der Annahme, dass gewaltbereite Nationalisten Anschläge geplant haben. Daher haben wir nach Munition und Waffen gesucht. In Creggan wurde die Polizei dann mit rund 50 Benzinbomben angegriffen, zwei Autos wurden entwendet und in Brand gesteckt. Gegen elf Uhr abends erschien dann leider ein bewaffneter Mann und feuerte auf die Polizei und auf eine junge Frau. Lyra McKee, 29 Jahr alt, wurde verwundet. Sie wurde ins ein Krankenhaus gebracht, ist aber gestorben." Der geplante EU-Austritt Großbritanniens schürte zuletzt Sorgen, dass der Konflikt zwischen pro-irischen und pro-britischen Gruppen in der britischen Provinz wieder aufflammen könnte. Eine harte Grenze soll deswegen vermieden werden. Die Regelung dafür ist einer der größten Streitpunkte in den Brexit-Verhandlungen.