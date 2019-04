Ein historisches Event steht kurz davor, an den Start zu gehen: Die Frauen-Rennserie W-Series. Am Lausitzring wurde dafür am Dienstag noch fleißig getestet. Der Startschuss fällt dann jedoch in Kürze am 4. und 5. Mai in Hockenheim. Eine von den 18 Fahrerinnen ist die 24-jährige Naomi Schiff, eine ruandische Rennfahrerin, die allerdings in Belgien geboren wurde, dann in Südafrika aufwuchs und zurzeit in Deutschland lebt. Mit 16 fuhr sie in der südafrikanischen Formula Volkswagen. Ihr Ziel ist jedoch natürlich ein Platz in der Formel 1: "Das ist sehr, sehr schwer zu erreichen und es wird immer mein Traum bleiben, aber ob das wirklich realistisch ist, weiß ich nicht. Hoffentlich hilft uns die W-Series, weiter nach vorne zu kommen, um diese Ziele zu erreichen und jüngeren Frauen diese Zukunft zu ermöglichen." Nicht alle sehen die W-Series so positiv. Die deutsche Formel 3 Rennfahrerin Sophia Flörsch zum Beispiel kritisierte in einem Zeitungsinterview die Frauen-Rennserie als falsches Signal, wenn es um das Thema Gleichberechtigung gehe. Geschichte geschrieben wird trotzdem. Das erste Rennen der Frauen-Rennserie W-Series findet am ersten Mai-Wochenende im Rahmen des DTM-Saisonauftakts auf dem Hockenheimring statt. Es folgen weitere fünf Rennen und die erste Saison dieser neuen Serie endet dann im August.