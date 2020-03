Häusliche Gewalt könne in Deutschland wieder zunehmen, davor hatte zuletzt Berlins Justizsenator Dirk Behrendt gewarnt. Sylvia Haller vom Frauenhaus in Mannheim bestätigt diese Befürchtung: „Auf jeden Fall, die Zahlen steigen, die Belastung in den Familien werden größer durch die Ausgangsbeschränkungen, die Quarantänebestimmungen. Wir haben in der Praxis schon gestiegene Anfragen von Frauen, die Unterstützung brauchen, weil sie von Gewalt betroffen sind." Schon jetzt brauche man finanzielle Zusicherungen, um Frauen auch außerhalb der Häuser aufnehmen zu können, und mehr Personal für den telefonischen Bereitschaftsdienst. „Fehlende Kinderbetreuung, finanzielle Existenzängste, die Aufforderung, zu Hause zu bleiben. Das führt einfach dazu, dass der Stresspegel steigt in den Familien und dementsprechend dann auch die Aggressivität einiger Familienväter, Männer." Laut Haller wartet man auf Zusagen von Bund, Ländern und Kommunen. Es könne nicht sein, dass Kompetenzen an dieser Stelle hin und hergeschoben werden.