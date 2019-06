Mehrere Hundert Frauen haben in der Nacht zu Freitag in Lausanne für Gleichberechtigung in der Schweiz demonstriert. Es war der zweite nationale Frauenstreik nach einem ersten Streik am 14. Juni 1991. Damals hatten etwa 500.000 Frauen für gleiche Bezahlung und gegen Diskriminierung protestiert. 30 Jahre später sehen viele Frauen ihre Forderungen immer noch nicht erfüllt, sagte die Mitorganisatorin des Streiks, Tamara Knezevic: "Wir haben gesehen, dass sich die Lage nach dem ersten Streik 1991 nicht wirklich geändert hat. Die Gleichberechtigung steht in der Verfassung. Aber richtige, materielle, effektive Gleichberechtigung gibt es für Frauen nicht. Wir haben so viele Forderungen und so viele Gründe für diesen Frauenprotest. Denn alle bisherigen Regeln, alles was wir erreicht haben, haben wir immer noch nicht endgültig erreicht." Unter dem Motto "Pay, Time, Respect" fordern die Frauen eine bessere Umsetzung der Gleichberechtigung. Nach Angaben des Schweizer Statistikamtes verdienen Frauen im Schnitt immer noch etwa 20 Prozent weniger als Männer.