In Anlehnung an die Aktion der Lkw-Fahrer im kanadische Ottawa haben nun auch in europäischen Ländern die Leute mit Fahnen und Transparenten gegen die Corona-Impfpflicht demonstriert. Unter anderem kamen am Freitag in der Wiener Innenstadt Menschen zusammen, die hupten und Straßen blockierten. Diese sogenannten "Freedom Convoys" gab es auch in Frankreich. Übersetzen könnte man es mit Fahrzeugkolonne für die Freiheit. Mehrere Fahrer und Fahrerinnen machten sich am Freitag von Nantes aus auf den Weg in Richtung französische Hauptstadt, um dort an einer Demonstration gegen die Corona-Auflagen teilzunehmen. Seit Wochen demonstrieren in Kanada Tausende Menschen gegen die Corona-Maßnahmen und Impfvorschriften. Mit Lastwagen und anderen Fahrzeugen. Gegenstand der Proteste waren zunächst Impfvorschriften für Trucker. Doch schnell richteten sich die Demonstrationen gegen alle staatlichen Pandemiebeschränkungen insgesamt.

