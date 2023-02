STORY: Blauer Himmel und gute Bedingungen für die zweite Etappe der Freeride World Tour am Donnerstag in Andorra. Hier geht es nicht darum, der Schnellste zu sein, sondern eine möglichst spektakuläre Fahrt abseits der Piste hinzulegen. Am besten gelang das an diesem Tag dem österreichischen Skifahrer Valentin Rainer, der dann vor dem US-Amerikaner Ross Tester und dem Schweizer Maxime Chabloz auf dem Podium landete. Bei der Freeride World Tour starten Männer und Frauen in den Kategorien Ski und Snowboard. Die zweite Etappe in Folge gewann die kanadische Snowboarderin Katie Anderson mit dieser Abfahrt. Drei Etappen fehlen noch. Als Höhepunkt der Tour gilt das große Finale im schweizerischen Verbier, das Ende März/Anfang April an den Hängen des Bec des Rosses stattfinden soll.

