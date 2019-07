Gegen eine Kaution von 1,3 Millionen US-Dollar darf Christopher Ahn erst einmal nach Hause. Das entschied ein US-Gericht am Dienstag. Ein Freund von Ahn, der US-Marine Juan Sanabria, begrüßten die Entscheidung. "Ich bin glücklich. Die Justiz hat in diesem Fall funktioniert, auch wenn es etwas länger gedauert hat. Es ist gut zu sehen, dass es gerecht zugeht, und dass Chris bald zu Hause bei seiner Familie sein wird." Dem US-Amerikaner wird vorgeworfen, im Februar 2019 die nordkoreanische Botschaft in Madrid überfallen zu haben. Er soll zusammen mit mehreren anderen Personen Botschaftsangehörige geschlagen und sie stundenlang als Geiseln gehalten haben. Außerdem soll er Computer und ein Mobiltelefon aus der Botschaft entwendet haben. Offenbar gehört Ahn der Gruppe "Free Joseon" an, die für den Sturz des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un kämpft. Spanien hat Ahn wegen Einbruch und Raub angeklagt. Bis zur möglichen Auslieferung an Spanien bleibt der 36-Jährige in Hausarrest in den USA. Er darf sein Zuhause nur verlassen, wenn er zum Arzt oder in die Kirche muss.