Seit einundzwanzig Tagen wurde in Montenegro keine neue Coronainfektion gemeldet. Diesen statistischen Erfolg hat die Regierung nun genutzt, um sich im Rennen der europäischen Reiseziele zu positionieren. "Da wir ja nun eine Destination sind, die frei vom Coronavirus ist, habe ich meine Maske abgenommen. Ich wende mich an die sehr geehrten Bürger von Montenegro. Heute, 68 Tage nach dem ersten gemeldeten Fall einer Infektion mit dem Virus, gibt es keine infizierten Personen mehr in unserem Land. Wir haben den Kampf gewonnen und so wurde Montenegro das erste coronavirusfreie Land in Europa", so Ministerpräsident Dusko Markovic. Die Reaktionen unter den Einwohnern der Hauptstadt Podgorica fielen am Montag gemischt aus. "Die Urlaubssaison, wie sie einmal war, können wir vergessen. Es kamen ja ohnehin nicht so viele Touristen. Aber ich hoffe, dass zumindest Menschen aus den Nachbarländern kommen, sofern die Grenzen öffnen." "Ich glaube, dass wir eine bessere Saison haben werden als im vergangenen Jahr. Ich bin jedenfalls optimistisch." Optimistisch oder nicht - klar ist, dass der Tourismus entlang seiner Adriaküste extrem wichtig ist für Montenegros Wirtschaft und damit für die mehr als 620.000 Einwohner. Anfang März hatte das Land seine Grenzen wegen der Coronapandemie geschlossen, auch Flug- und Seehäfen wurden gesperrt. Wie in vielen anderen Ländern wurde der Unterricht an Schulen unterbrochen, Versammlungen untersagt. Schon Ende März konnten die Maßnahmen gelockert werden. Um das Virus einzudämmen hatten die Behörden des Landes Namenslisten jener veröffentlicht, die sich in Selbstisolation befanden. Datenschützer haben dieses Vorgehen kritisiert. Verstöße gegen die Sicherheitsmaßnahmen wurden mir Geldstrafen geahndet. Insgesamt hatte das Land 324 Fälle von Covid-19 gemeldet sowie neun Tote.