Die Freien Wähler legen Verfassungsbeschwerde gegen die Bundesnotbremse ein, die am Donnerstag vom Bundesrat abgesegnet wurde. Sie sei ihnen zu "pauschal, zu undifferenziert und zu radikal" sagte der Bundesvorsitzende der Freien Wähler, Hubert Aiwanger am Donnerstag in Berlin. "Wir Freien Wähler sind heute nach Berlin gekommen, um die Freiheitsrechte der Bürger dieses Landes zu verteidigen und die Regierung davor zu bewahren, einen eklatanten politischen Fehler zu machen, indem sie im Hauruck-Verfahren eine sogenannte Bundesnotbremse beschließen, die das bisherige Vorgehen in der Pandemiebekämpfung geradezu auf den Kopf stellt." Es gehe den Freien Wählern nicht darum, Corona zu leugnen oder die Dinge alle infrage zu stellen, sagte Aiwanger: "Wir halten durchaus für denkbar, dass da auch das Werkzeug der Ausgangssperre in dem einen oder anderen Fall sinnhaft sein kann, aber eben in dieser Pauschalität und in dieser Undifferenziertheit zu radikal ist und mit niederschwelligen Maßnahmen vielleicht sogar bessere Ergebnisse erzielt hätten werden können. Es ist also völlig unnötig, diese Keule aus Berlin zu schwingen für Dinge, die man vor Ort besser hätte erledigen können." Aiwanger ist stellvertretender Ministerpräsident in Bayern, wo die Freien Wähler zusammen mit der CSU von Markus Söder regieren. Noch in dieser Woche wollen die Freien Wähler ihre Klage beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe einreichen.

