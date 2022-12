STORY: Für diese Großkopfschildkröten in Argentinien geht es zurück in die Freiheit. Tierschützer brachten sie zum Strand und entließen sie ins Meer. Zuvor waren die Tiere dem Tod nur knapp entkommen. Sie waren Anfang Dezember in der Provinz Buenos Aires aus einem Fischernetz gerettet worden. Tierschützer der Stiftung Grupo Marino kümmerten sich knapp zwei Wochen um die angeschlagenen Reptilien. Bluttests ergaben schließlich, dass sie wieder in ihren natürlichen Lebensraum zurückkehren können. Die Großkopfschildkröten sind vom Aussterben bedroht. Wegen ihres Fleisches werden sie gejagt, zudem sind auch als Haustiere beliebt.

