Auch wenn das Wetter gerade nicht so ganz mitspielt, freuen sich die Cineasten in München auf die Rückkehr vor den ganz großen Bildschirm. Und da es trocken blieb, war der Samstagabend im Freiluft-Kino am Olympiasee in München gerettet. Entsprechend froh waren die ersten Gäste: O-TON AYSHA VAN EGMOND UND UND CHARLOTTA HELLSTRÖM "Ja, es ist super, es ist genau wie vorher. Es fühlt sich wie der Sommer an." O-TON SUSANNE UND JOSÉ SUBRINO "Es ist toll, es macht Spaß und es ist einfach genau der richtige Tag, weil es einfach heute auch nicht regnet und wahrscheinlich auch trocken bleibt. Es ist der erste sonnige Tag." O-TON ANNE TRETTER "Das erste Popcorn schmeckt sehr gut, fast noch besser, als letztes Jahr. Nee, wir freuen uns total wieder hier zu sein, endlich geht es wieder los." O-TON NATHALIE PINDER "Es ist ein sehr gutes Gefühl, endlich mal rauszukommen nach der langen Zeit tatsächlich, und auch wieder unter Leuten zu sein und ein bisschen mehr Freiheitsgefühl zu haben. Auch bei jedem Wetter, nehmen wir alles in Kauf. Ja, wir freuen uns sehr." Die 14 Grad Celsius Lufttemperatur schreckten die rund 200 Gäste nicht ab. Und Patrick Diesing, Veranstalter des Events “Kino am Olympiasee” schaute am Samstag recht optimistisch auf die kommenden Tage: "Wir haben ja mit dem Wetter noch ein bisschen zu kämpfen, aber ich bin mir sicher, dass die nächsten Wochen so richtig sonnig und warm werden und auch schon jetzt bei den kühleren Temperaturen oder gestern beim Regen, die Gäste freuen sich einfach, dass wir wieder da sind und dass es wieder Filmgenuss auf die Leinwand gibt und wir haben ein reichhaltiges Programm: Das wird ein schöner Sommer hier." Das Freiluftkino im Olympiapark hat normalerweise Platz für rund 2.000 Besucher. Zu Public Viewing Events kommen auch schon mal bis zu 2.500 Gäste in diese Location. Doch wegen der Corona-Pandemie dürfen zurzeit nur 250 Personen rein, natürlich mit festen Platzkarten, die ausschließlich online gebucht werden können. Und außerdem muss ein tagesaktueller Corona-Schnelltest vorgelegt werden. Doch sind diese Hürden erst einmal genommen, dann steht einem gemeinsamen Film-Erlebnis nichts mehr im Wege.

Mehr