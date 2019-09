Eine Menschenkette für den Klimaschutz. In Berlin haben am Freitag vor dem Kanzleramt erneut Hunderte Demonstranten der Fridays for Future Bewegung protestiert. Im Kanzleramt sollte am Freitagnachmittag Bundeskanzlerin Angela Merkel mit ihrem Klimakabinett zusammenkommen, um über Maßnahmen zum Schutz der Umwelt zu beraten. Zu diesem Klimakabinett gehören neben Merkel auch Vizekanzler Olaf Scholz, Umweltministerin Svenja Schulze und Wirtschaftsminister Peter Altmaier. "Ich glaube, dass in unserer heutigen Jugend, dass es wichtig ist, sich aktiv für politische Sachen einzusetzen, weil das zurzeit noch viel zu wenig geschieht und unsere Politik das anscheinend nicht allein hinbekommt." "Die Politiker müssen wirklich was machen und nicht nur irgendwie was behaupten und versuchen, sich einzuschleimen, weil das reicht eben nicht." In Frankfurt am Main zogen Demonstranten vor das Messegelände, wo in dieser Woche die Internationale Automobilausstellung stattfindet. In Sprechchören forderten sie weniger Autos auf den Straßen und die Verstärkte Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs.