Rund drei Monate herrschte am Brenner coronabedingt der Ausnahmezustand. Doch seit Dienstag ist die italienisch-österreichische Grenze wieder in beide Richtungen ohne Beschränkungen passierbar. Sehr zur Erleichterung der Menschen, die in dieser Region leben und arbeiten: "Es fällt uns ein riesen Stein von Herzen, dass endlich wieder aufgemacht worden ist. Weil für uns war es eigentlich Dunkelzeit, weil von Italien durfte niemand herkommen, obwohl es nur 50 Meter waren und von österreichischer Seite wollte niemand herkommen, weil wenn die Leute nicht mal einen Kaffee trinken gehen am Brenner, dann hat keiner Interesse hier her zu fahren." "Ja, das ist wunderbar, dass wieder offen ist. In Europa sollen die Grenzen ja wieder offen bleiben. Und das ist schön." Mit der Rückkehr zu einer gewissen Art der Normalität und den nach wie vor zu beachtenden Abstands- und Hygieneregeln, könnte nun auch die Sommersaison starten und der Tourismus zurückfinden. Ein Wirtschaftszweig, der besonders in dieser Alpenregion von großer Bedeutung ist. Voraussetzung bleibt natürlich, dass sich keine zweite Coronavirus-Ansteckungswelle ausbreitet, wie im März als Grenzen und Gewerbe vorübergehend geschlossen werden mussten.