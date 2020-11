Der Sieg von Joe Biden bei der US-Präsidentenwahl löst eine Erleichterungsrally an den internationalen Börsen aus. Für einige Anleger bedeutet Joe Biden weniger Unsicherheit und außenpolitische Turbulenzen, da er sich als Vizepräsident einen Ruf als Brückenbauer gemacht hat. Analyst Robert Halver von der Baader-Bank hierzu am Montag: „Die europäischen Aktien freuen sich natürlich, weil in vielen Exportunternehmen natürlich jetzt Sekt gereicht wird. Ein Handelskrieg hat ja vier Jahre lang massiv auch die Laune verdorben." Dennoch sei Vorsicht geboten, so Halver: „Herr Biden wird nicht der neue Liebhaber Europas werden, er möchte auf jeden Fall auch eine America First Politik betreiben, nur nicht so brutal wie sein Amtsvorgänger. Aber die Europäer müssen ihre Hausaufgaben machen, wir müssen uns jetzt schon zusammenfügen, es kann nicht sein, dass wir alle vier Jahre wie die Kaninchen vor der Schlange stehen und sagen, hoffentlich bekommen wir einen Europa freundlichen US-Präsidenten." Biden wird zudem zugetraut, einen Kompromiss im Streit um das heiß ersehnte Hilfspaket zur Abfederung der Coronavirus-Pandemie in den USA auszuhandeln. Die Anfechtungsklagen gegen das US-Wahlergebnis ließen Investoren dagegen kalt, da sie nicht erwarten, dass der amtierende Präsident Donald Trump noch einen Wahlsieg vor Gericht erzwingen kann.

Mehr