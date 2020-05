Es ist Muttertag und nach vielen Wochen ohne familiären Kontakt können Bewohner des Johannes von Gott Hauses endlich wieder Besuch empfangen. 30 Minuten sind erlaubt, Besucher müssen sich die Hände desinfizieren und einen Mundschutz tragen, die Verwandten trennt eine Plexiglasscheibe. Das Treffen erfolgt entweder in einem eigens aufgebauten Zelt oder an einem Fenster des Hauses. Der Andrang ist groß: Am Muttertag und am darauffolgenden Montag sind schon alle Besuchszeiten ausgebucht. Fritz Theissen hat seine Frau Helena seit sieben Wochen nicht gesehen. Besuchte er sie vor Corona täglich, konnte er in den letzten Monaten nur anrufen. Die strikten Regeln findet er richtig. Mit großem Unverständnis reagiert er auf die Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen, wie jetzt am Wochenende in Stuttgart. „Sie müssen sich mal vorstellen, gestern Demonstrationen, die fordern die Demonstrierenden die Leute, die sollen die Masken abnehmen. Das kann doch nicht wahr sein, sowas. Ist unmöglich, sowas. Wo leben die? So weltfremd kann doch keiner sein." Horst Franken sieht seinen Vater zum ersten Mal am Besucherfenster. Die Freude ist groß, aber die Kommunikation gestaltet sich schwierig. „Es war sehr schön, er hat sich natürlich auch sehr gefreut, weil die letzten Wochen konnten wir uns nicht sehen, haben nur telefonieren können. Und das einzige Problem war, er ist schwerhörig und die Einrichtungsleiterin Frau Bunjes hat dann leider soufflieren müssen, er konnte mich nicht verstehen halt." Für Einrichtungsleiterin Elke Bunjes läuft die Besucherregelung bislang gut - auch wenn die Umsetzung eine große Herausforderung war. „Das bedeutet, dass wir dann eben sehr viel Zeit darauf verwenden, um diese Planung und Logistik eben umzusetzen. Für die Bewohner tun wir das sehr gerne aber ein bisschen Vorlauf hätten wir gerne gehabt, also einen längeren Vorlauf."