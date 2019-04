Noch sind die beiden zu zweit unterwegs, als Herzogin und Herzog von Sussex. Meghan Markle und Prinz Harry sehen dieser Tage ihrem ersten Kind entgegen. Und im Herzen des royalen Britannien, hier in Windsor an der Themse bei London, zeigen sich viele Passanten auch froher Erwartung: "Ja, wir kommen aus Kanada, und haben schon viel darüber gehört. Ich mag das Paar, es wird nett werden. Wir verfolgen das, es ist angenehm. Meine Frau ist da noch näher dran. Unser erstes Enkelkind soll etwa zur gleichen Zeit auf die Welt kommen. Ich habe das also immer als ähnliche Entwicklung betrachtet. Wir sind ziemlich aufgeregt, und so, denke ich mal, wird sich das auch fügen." "Ja, wie gesagt, mein Mann und ich sind ganz schön aufgeregt. Wir warten auf die Nachricht, hoffentlich, während wir hier sind. Es sollte mit allem Respekt die private Angelegenheit von Meghan und Harry sein, wie sie es sich wünschen. Aber wir können das kaum noch erwarten!" "Also, für mich als Touristenführer ist das Baby natürlich vor allem ein Glücksfall. Aber mal generell betrachtet, sehe ich keinen Unterschied zwischen dem royalen Baby und einem, das in Stockport, Sudan oder Rio de Janeiro geboren wird, um ehrlich zu sein." "Ich komme aus Indien und weiß nicht viel darüber. Aber ich denke, das ist doch eine feine Sache mit dem Baby - wir wünschen der Famile alles Gute!" Die werdenden Eltern haben laut Mitteilung des Königshauses entschieden, die Geburt so weit wie möglich als Privat-Angelegenheit zu handhaben. Das Baby der beiden wird in der Linie der Thronfolge auf Platz sieben stehen. Und damit als siebter etwaiger Nachfolger von Königin Elizabeth II, die mittlerweile mehr als 67 Jahre im Amt ist als Staatsoberhaupt mit weit überwiegend repräsentativen Aufgaben.